انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر زغللت عيون الشباب بالأسود الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال توجدها في مكان ما وهي ترتدي فستان قصير ووردي ومكشوف من منقطة الأفخاذ بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة، معلقة ليلة سحرية.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل انت مثير جدا وجذابة وراقية احبك يا ملكتي- ايقونة موضة- الرائعة في جميع الإطلالات التي تخرج بها.