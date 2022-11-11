انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تتفوق على رانيا يوسف بالفستان الجلد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أخر جلسة تصوير خضعت لها في مدينة دبي، مرتدية فستان جلد من اللون البني المكشوف من منطقة الصدر، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : مجموعة الشتاء …fashionNova.

وحصلت علي الكثير من التعليقات على الصور مثل ملكه جمال الانوثه – صبع بالحب.