شيري عادل بإطلالة جذابة في أول ظهور بعد زواجها من طارق صبري|صور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - خضعت الفنانة شيري عادل لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة جذابة ومميزة.

ونشرت شيري عادل صورا من الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، ويعد هذا أول ظهور لها بعد زواجها من الفنان طارق صبري.

واحتفل طارق صبري وشيري عادل بعقد قرانهما منذ نحو أسبوعين، وكانت قصة الحب بينهما بدأت عندما سافر طارق صبري وشيري عادل إلى دبي لتصوير أحد البرامج هناك، وعادا معًا إلى القاهرة، ثم بعدها بأيام قليلة اصطحب طارق شيري باحتفالية إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، وظلا معًا حتى نهاية الحفل ثم غادرا المكان معًا.

وظهَر الثنائي معًا أيضًا بأحد المسارح في القاهرة، حيث كانا يحضران عرض مسرحية "زقاق المدق"، وحضرا معًا وغادرا معًا.

كما تواجد طارق وبرفقته شيري بحفل زفاف صديق لهما من خارج الوسط الفني، وكانا أيضًا معًا طوال الحفل، لذلك دارت بعض الأخبار داخل الوسط الفني بأنهما سوف يعلنان ارتباطهما قريبًا.