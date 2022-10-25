اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تفوز على رانيا يوسف بالبطانة الشفافة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أخر جلسة تصوير خضعت لها في دب، مرتدية فسان طويل من اللون الأسود المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر وهي تستعرض مفاتنها بالبطانة الشفافة ، واستخدام الكثيرمن المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : تفرد الفخامة