ياسمين صبري تعود للسينما بفيلم أكشن وتبدأ تصويره نوفمبر القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - حلت النجمة المصرية ياسمين صبري ضيفة على برنامج Mbc Trending، وأعلنت خلالها عن عودتها للسينما من جديد، موضحة: "أعود للسينما قريبًا، وسأبدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي وأتمنى أن يعجب الجمهور".

وكان قد توقف لـ ياسمين كذلك هذا العام، أكثر من عمل درامي، منها مسلسل «الجواز سم قاتل»، من إخراج ياسمين أحمد كامل، كما اعتذرت عن بطولة مسلسل الشادر، إخراج سامح عبدالعزيز.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري منذ عامين مسلسل فرصة تانية، الذي عرض في رمضان 2020، وشاركها في بطولته دياب، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، محمود البزاوي، وإدوارد، وكان من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.