انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده شوقت الشباب للرقصة الجديدة بهذه الطريقة الجريئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديد لها بخاصية الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات وظهرت فيفي عبده على شاطئ البحر، مرتدية فستان من اللون الأخضر المكشوف بشكل كثير من منطقة الصدر وتقوم بالرقص بطريقة أثار أعجاب جمهورها في كل مكان ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه. وتقضي الفنانة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.