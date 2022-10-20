انت الان تتابع خبر تفاصيل احتجاز شيرين عبد الوهاب في مستشفى نفسي.. مصطفى كامل يفجر مفاجأة حولها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان مصطفى كامل بالكشف عن تفاصيل احتجاز شيرين عبد الوهاب في مستشفى نفسي، للعلاج من الإدمان، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش اجتماعه مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وذلك حتى يتم وضع ضوابط كثيرة لمغني المهرجانات.

مصطفى كامل يكشف آخر تطورات ما يحدث لشيرين

وتحدث مصطفى كامل إنه علم بكل ما حدث للفنانة شيرين عبد الوهاب في منتصف ليل السبت 15 أكتوبر 2022، وذلك قبيل ساعات من الاجتماع الذي اجراه مع جميع أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بنقابة المهم الموسيقية، وذلك في اليوم التالي الأحد 16 أكتوبر 2022.