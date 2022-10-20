أحمد عز يتصدر جوجل بعد تجدد خلافه مع زينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تصدر الفنان أحمد عز ترند محركات البحث " جوجل" ، وذلك بعد تجدد الخلاف بينة وبين طليقته الفنانة زينة .

وقد أصبحت الدعاوى القضائية بين النجم المصري أحمد عز وطليقته الفنانة زينة، خاصة المتعلقة بنفقات طفليهما، عرضا متجددا بداية كل عام دراسي.

آخر فصول تلك الدعاوى، القضية التي رفعتها زينة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، شمال القاهرة، لمطالبة أحمد عز بدفع المصروفات الدراسية الخاصة بطفليهما، وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الضبع، بحجز الدعوى للحكم في جلسة 22 نوفمبر المقبل.

وقدم دفاع الفنانة زينة إلى المحكمة مستندات متعلقة بدخل أحمد عز، والأجر الذي تقاضاه عن فيلم "الممر" ، ومسلسل "أبوعمر المصري" والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد ألزمت عز بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه من زينة عن عامين دراسيين ماضيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألف جنيه، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

كما قضت المحكمة، في دعوى أخرى، بإلزام أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن و3 آلاف أجرة حضانة لطفليه من الفنانة زينه ، كذلك قضت المحكمة بإلزام أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لصالح نجليه من زينة.

في 25 يناير 2014 بدأت قضية أحمد عز وزينة، بعدما أعلنت الأخيرة عقب عودتها من أمريكا ومعها توأمها عز الدين وزين الدين أن والدهما هو الفنان أحمد عز، إلا أن عز رفض الاعتراف بتلك الزيجة.