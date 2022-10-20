نستعرض ايرادات فيلم الهيبة في أول أيام عرضه بـ مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - حقق الفيلم اللبناني الهيبة ايرادات منحفضة في ايام عرضه في السينمات المصرية ليله أمس .

حيث حقق الفيلم ليله أمس في شباك التذاكر ايرادات 36,920 جنيه مصري ، حيث تفوق عليه كل افلام فضل ونعمة وكيرة والجن ، ليحتل المركز الثالث .

ويعد فيلم "الهيبة" الذي يقوم ببطولته تيم حسن ومنى واصف وسعيد سرحان وزينة مكي، ومن إخراج وتأليف سامر البرقاوي، هو المحطة الأخيرة في مشوار العمل الفني الشهير "مسلسل الهيبة" الذي انطلق قبل 5 سنوات ولاقى نجاحا .

فيلم "الهيبة" الذي تدور أحداثه في بلغاريا وتركيا واحد من أبرز أفلام الإثارة والأكشن وأضخم الأعمال الفنية العربية التي تم إنتاجها حيث بلغت ميزانيته 4 مليون دولار وتم الاستعانة بفريق من المجازفين الأجانب وأكثر من 700 كومبارس تم استخدامهم في عملية اقتحام سور بلغاريا الحدودي.

وضم الفيلم بعض النجوم الأتراك وعلى رأسهم الممثل كنان كوبل الشهير بدور عبد الحي في مسلسل وادي الذئاب، و استغرق التصوير 8 أسابيع تم خلالها استخدام 5000 طلقة، إذ تم التصوير في قلب مدينة اسطنبول التاريخية ليكون الفيلم العربي الوحيد الذي تم استثناءه للتصوير في المنطقة التاريخية، حيث تم التصوير في مواقع تصوير الفيلم الامريكي taken 2 .

وواجه فريق عمل الهيبة أثناء فترة التحضير والتصوير مصاعب مناخية شديدة، إضافة إلى توافد كبير للجماهير لمشاهدة التصوير والذين أتي بعضهم من خارج تركيا لمشاهدة أبطال العمل المفضلين لديهم.