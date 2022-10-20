اليوم .. انطلاق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 31...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وبحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

وتستمر فعاليات المهرجان 15 يومًا متواصلًا في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم:

اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل

اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان

الفنانة صفاء أبو السعود

الفنان راغب علامة (لبنان)

الموسيقار مودي الإمام

الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت )

الفنان أحمد الجميري ( البحرين )

الشاعر شوقي حجاب

الشاعر هاني عبد الكريم

الموسيقار حسين فوزي

عازف الناي عاطف إمام

الموسيقار الدكتور ماجد عسكر

الباحث الدكتور صالح رضا

الباحث الدكتور نبيل الدراس (الأردن)

الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان

فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

فضلا عن الاحتفاء بمئوية الموسيقار على إسماعيل ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور أحمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر، احمد عفت، اميرة احمد، غادة ادم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل .

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة المطربين كل من أحمد محسن ، أنغام مصطفى ، محمد شوقي ، أحمد الوزيري ، وعد البحري (سوريا) .

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ، اما الفاصل الاول فيحييه كل من كنزي، مصطفى النجدي ، رحاب عمر .

كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور "فرقة أوبرا الاسكندرية " بحفل بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم وفرقته ، أما الاول يشدو خلاله كل من شروق شريف ، محمد متولي ، هبة إسماعيل ، مصطفى سعد ، محمد الجبالي ( تونس ) .