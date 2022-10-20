مطربين الصعيد يتقدمون بكل الدعم للفنانة شرين عبدالوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تقدم فنان ومطرب فن الكف الصعيدى علاءابوالريش وكل مطربين وفنانين محافظات الصعيد يتقدمون بكل الدعم للفنانه شرين عبدالوهاب ويقدمو شكرهم للسيد النقيب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لدعمه لابنتهم الفنانه شرين.

صرح الفنان علاءابوالريش عبر صفحته الرسمية فيس بوك ,انه لايجوز الخوض فى الحياة الشخصية للفنانين وأن المرض ليس سلعه تتاجر بها الناس وأن ما حدث مع الفنانه شيرين عبدالوهاب ما هو أمر عارض ووارد أن يحدث مع اى شخص يقع تحت سيطرة أشخاص لا يعرفون الرحمه او الشفقه ونتمنى لها الشفاء العاجل لتعود لجمهورها واهلها وبناتها.

وعبر أيضا عن مدى شكره للسيد النقيب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والسيد الاستاذ نصر محروس لدعمه لابنتهم الفنانه شرين متمنياً مزيد من النجاح والتوفيق لكل العاملين بالنقابه داعياً الله أن يحفظ مصر من كل سوء وشر