انت الان تتابع خبر إيمان العاصي بملابس مكشوفة للإظهار التاتو الجديد- اتفرج أين مكانه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصة الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحدي المدن الساحلية في جمهورية مصر العربية مرتدية تي شيرت من اللون الأزرق الغامق وبدون أكمام، حيث كشفت عن التاتو الذي قامت برسمه على زراعها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.