انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده جننت الشباب بأقصر جيب عندها : التايجر وصل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات وظهرت فيفي عبده بإطلالات مختلفة، حيث ظهرت في صورة بلوزة حمالة من اللون الأسود الناري المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر، في صورة آخري جيب تايجر قصيرة للغاية حيث كشفت عن مفاتنها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، وتقضي الفنانة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.