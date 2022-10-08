اتفرج صورة نادرة للعندليب وهو يحيي فرح شعبي على سطح أحد المنازل قبل الشهرة.. لن تتوقعوا كيف بدت ملامحه!!

الرياض - محمد الاطلسي - لم تكن بدايات المطرب الراحل عبد الحليم حافظ سهلة ولم يكن طريقه مفروشا بالورود لكنه عانى في بداياته.

فغنى في أفراح شعبية ومنها هذا الفرح الذي أقيم على سطح أحد المنازل بمنطقة السيدة زينب ووثقته هذه اللقطة النادرة جدًا والتي يظهر فيها العندليب في مقتبل الشباب أمام الفرقة التي صاحبته.

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نجح بعد ذلك عبد الحليم حافظ في فرض موهبته على الجميع حتى أصبح المطرب الأول منذ أن غنى قصيدة لقاء ثم أغنية صافيني مرة التي لم يرحب بها الجمهور لأول مرة لينال شهرة واسعة بعد ذلك.

اقتحم المطرب الراحل عالم السينما ليقدم 16 فيلما سينمائيا كان أولها لحن الوفاء الذي وقفت فيه أمامه شادية بمشاركة حسين رياض لتتوالى أعماله التي كان أشهرها الخطايا، يوم من عمري، أيامنا الحلوة، معبودة الجماهير، شارع الحب وآخر أعماله السينمائية كان فيلم أبي فوق الشجرة.

لحن أغنيات عبد الحليم حافظ كبار الملحنين في مقدمتهم محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، منير مراد فيما كتب أغنياته أشهر الشعراء مثل مرسي جميل عزيز، عبد الرحمن الابنودي، مأمون الشناوي وغيرهم.