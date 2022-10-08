اجابة صادمة للفنانه وفاء مكي عندما سألوها عن اجرأ مشهد حدث معها خلال مشوارها الفني ..لن تصدق ماهو!

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الفنانة وفاء مكي عن إنها كانت صاحبة الأجر الأعلى بين غيرها من الفنانات في فترة التسعينيات.

وتابعت، خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس» للإعلامية ياسمين عز، على قناة MBC مصر، أن أعلى أجر حصلت عليه كان 5 آلاف جنيه.

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كما أوضحت أنها حصلت على 700 جنيه، وقت تصويرها مسلسل «الراية البيضاء» في أوائل التسعينيات، مؤكدة على أنها لم تدخر ثروة من التمثيل.

وأكملت وفاء مكي أن الأجور، قديمًا، لم تكن بالملايين مثل الآن، وأن الحال كان مستورًا، لافتة إلى أن كانت تحب عملها ومتفرغة له.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء مكي، كان مسلسل «الكابوس»، مع الفنانة غادة عبد الرازق، والذي عرض عام 2015.