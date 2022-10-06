اليوم.. أصالة تحيى حفلا غنائيا فى فندق الماسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - تحيى اليوم المطربة أصالة نصري لإحياء حفلا غنائيا في فندق "الماسة" بمدينة نصر.

ونشرت أصالة بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وطن صوتي وفنّي وانطلاقة حلمي، وطن أهلي وأولادي وصحبتي الغالية وجميع أحبّتي، مصر الحبيبة وعلى مسرح هو الجديد من العراقة الأصيلة رح لاقيكم بها التّاريخ وكلّلي شوق لنغتّي سوا الجديد واخترت منها جزء وبالسّهرات الجاية بنزيد، وياريت تقترحوا علي شو من الجديد مشتاقين تسمعوه، اشتقت لكم وبكلّ الحب رح نلتقي".

وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.