هذه الفنانة الجميلة رفضت أن تؤدي دور اخت للعندليب عبد الحليم حافظ بسبب حبها الشديد له .. لن تتوقعوا هويتها !!

الرياض - محمد الاطلسي - حكت الفنانة أمل إبراهيم عن سبب رفضها التمثيل أمام الفنان الراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك بسبب محبتها له. وأوضحت: "كان نفسي أشتغل مع عبدالحليم حافظ عشان هو أول حب، وأنا بحبه لحد دلوقتي".

وأضافت : "طلبني أعمل أخته في أبي فوق الشجرة ورفضت وأعتذرت لأني بحبه، ولو سلم عليا وقرص على إيدي هفتح قلبي وأطيره". وبيّنت أمل إبراهيم أنه طوال فترة تعرض عبدالحليم حافظ لأزمات صحية، وسفره للخارج ليتلقى العلاج كانت تمرض بسبب حزنها على مرضه. وعلقت: "طول ما هو مسافر للعلاج أنا راقدة في السرير، وأمي بكت للناس كلها وقالت شوفوا لي حل أنا بنتي بتموت بين إيديا، ومش عارفة أعمل لها حاجة وهيجي إمتى عبدالحليم حافظ عشان أروح أبوس رجله عشان ييجي يشوف بنتي ويقول لها قومي من السرير".

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