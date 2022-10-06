انهيار النجمة الشهيرة ونقلها إلى المستشفى.. زوجها الممثل المعروف والسبب صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - نُقلت نجمة بوليوود الشهيرة ديبيكا بادكون إلى المستشفى بشكل مفاجئ، بعد معاناتها من مضاعفات جسدية وعصبية، أدّت إلى انهيارها نفسياً وعضوياً.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأسباب التي أدّت إلى انهيارها، إلا أن الجميع ربط ذلك بانتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها، النجم العالمي رانفير سينغ.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النجمة لعارض صحي، فقد سبق لها أن نُقلت منذ حوالي الـ3 أشهر إلى المستشفى أيضاً، بعد أن شعرت بالتعب وزيادة دقات القلب، أثناء تصوير مشاهدها في فيلم Project K. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجّت بتقارير تدَّعي أن الأمور ليست على ما يرام بين رانفير سينغ وديبيكا بادكون، وأن الزوجين سينفصلان قريباً، حيث شارك أحد رواد تويتر بياناً يشير إلى وجود مشاكل بين الزوجين، جاء فيه: "كل شيء ليس على ما يرام بين ديبيكا بادكون ورانفير سينغ".

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