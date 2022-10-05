محمود حميدة: تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لحظة تاريخية وشرف عظيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية، بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

وقدّم الفنان محيى إسماعيل؛ النجم محمود حميدة للصعود واستلام الجائزة، حيث تحدث الفنان محمود حميدة - الذي تحمل الدورة الثامنة والثلاثين اسمه قائلًا: أشكر الفنان محيى إسماعيل الذي شرفني بتقديمه لي بهذه الطريقة، وأنا أحبه جدًا، ولا تكفي أن تسمى دورة واحدة بـ اسمه، بل يجب أن تسمي بـ اسمه مهرجانات كثيرة.

وأضاف محمود حميدة متحدثًا عن تكريمه خلال المهرجان: هذه اللحظة تاريخية بالنسبة لي، فكيف أن هناك شخص مجهول لا يعرفه أحد قدم عدة أفلام ثم دُعي لأول مرة في حياته لمهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي، ثم يظل على قيد الحياة إلى أن تسمى دورة كاملة بـ اسمه، فهو شرف عظيم ولحظة لا يمكن وصفها، وأنا أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان وأهل إسكندرية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدّم مجموعة من الشباب؛ أوبريت استعراضي يحكي تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان ضحكة من القلب - فكرة وإخراج محمد مرسي، الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام، وهو اضحك للسينما، فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

والمهرجان يُكرم كل من الفنان محمود حميدة، المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)، الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).