اتفرج من غرفة الملابس الخاصة.. هيفاء وهبي تثير جنون الشباب بإطلالة نارية تجاوزت كل الخطوط الحمراء

الرياض - محمد الاطلسي - بإطلالة مميزة ومثيرة، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام، ظهرت خلاله من غرفة الملابس الخاص داخل منزلها وهي تستعرض جسمها أمام المرآة بشكل مثير. وارتدت هيفاء وهبي في اطلالتها التي أثارت جنون الشباب حسب وصفهم، فستانا مزركشا متوسط الطول، واعتمدت على مكياج خفيف يناسب بشرتها ويعكس جمالها.

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث أشادوا بأناقتها وجمالها، وأثنو على أناقتها رغم تجاوز عمرها الخمسين عاما.

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وهيفاء وهبي هي فنانة استعراضية وممثلة لبنانية، اشتهرت بأغانيها المثيرة للجدل، واطلالاتها الجريئة التي رشحتها لتكون ضمن قائمة مجلة “askmen.com” للنساء العشر الأكثر جاذبية في العالم العربي وهي القائمة التي ضمت الملكة رانيا، والمطربة اللبنانية مي حريري.

مولدها ونشأتها

ولدت في يوم 10 آذار (مارس) 1976، في ضيعة محرونة بجنوب لبنان، لأب لبناني "نديم عنتر"، وأم مصرية من مدينة القاهرة. لهيفاء 12 أخ وأخت، منهم ثلاث شقيقات من الأم هن هناء، عليا، ورولا يموت عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل.

فازت في السادسة عشر من عمرها بمسابقة ملكة جمال الجنوب، وظهرت كموديل في إعلان معكرونة عُرض على التلفزيون السوري، بالإضافة لإعلانين آخرين لمسحوق غسيل، ومنتج مُبيض للملابس.

ظهرت بعد ذلك مع سلطان الطرب جورج وسوف في فيديو كليب بعنوان "ارضى بالنصيب" وذلك في عام 1996، كما ظهرت مع عاصي الحلاني في كليب أغنية "يا ميمة" في العام 2002.

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