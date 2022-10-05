انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد تتفوق على غادة عبد الرازق بأقصر هوت شورت في الدولاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جريئة، حيث بجامة النوم من اللون الأوف وايت والمكشوفة من منطقة الصدر والبطن وهوت شوت قصير جداً، مع عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلق الكثير من الجمهور على صورتها مثل اللهم بارك يارب- يانهار ابيض.

وتقضي الفنانة عطلتها الصيفية الحالية في مدينة الجونة بالبحر الأحمر حيث تتواجد حاليا في قبرص حسبما أعلنت في وقت سباق على حسابها على الانتسجرام.