اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. فضيحة سندس عبد الهادي فتاة كده كده.. طلعت حرامية وسرقت شخصية صحبتها والان مع التفاصيل

فيديو فضيحة سندس عبد الهادي فتاة كده كده على السوشيال

وظهرت سندس عبد الهادي في الفيديو المسجل مع صديقتها، وهي التي وجهت لها اتهامات كثيرة بسرقة شخصيتها وأسلول عائلتها بشكل كامل في طريقة حديثها، وقالت لها “قدام الناس مش بتظهري بشخصيتك الحقيقة، وإنما بتكوني علياء المضروبة، علياء نمبر 2، وإنما كلامك عادي زي معظم الناس، وبتقليدي وعائلتي، وأقسم بالله بتقليديني وعائلتي في طريقة كلامنا”، وسريعاً ردت عليها سندس بصوتها الحقيقي قائلة “اقسم بالله ما بقلدك يا علياء”.

تعليق رواد السوشيال ميديا على فيديو سندس كده كده وانتشرت الكثير من التعليقات من جميع رواد السوشيال ميديا على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، وقال أحد المعلقين “اتشهرت على حساب صحبتها وعائلتها”، وآخر “حتى سندس طلعت فيك وسارقة شخصية صاحبتها، الدنيا معدش فيها أمان يا ولاد”، وتعليق “عليا هي الأصل دي طبيعتها”، وأيضاً قال آخر “البت نفسها سندس أكتر منها فعلاً”.

رياض - احمد صلاح - ظهر في الساعات الأخيرة الماضية فيديو فضيحة سندس عبد الهادي فتاة كده كده، وهي التي اشتهرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي منها فيس بوك وتيك توك وغيرها، وحصل هذا الفيديو على انتشار كبير ومعه الكثير من الاسئلة والأستغراب الشديد من رواد السوشيال ميديا.