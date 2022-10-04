طلعت ملكة جمال.. شاهدأول صورة واضحة لزوجة هشام سليم التي حرمته من بناته زين وقسمت!!

الرياض - محمد الاطلسي - عن عمر ناهز 64 عاما رحل الفنان هشام سليم بعد حياة مليئة بالأحداث والأعمال الفنية، وأنتهت بهزيمة أمام مرض السرطان الذي عانى منه في صمت خلال الشهور الماضية، مفضلًا التكتم عن أخبار تدهور حالته الصحية. وٌلد الفنان الراحل هشام سليم في 24 يناير عام 1958م، لأسرة عريقة، فوالده هو أسطورة النادي الأهلي الراحل، والفنان صالح سليم، إلا أن كرة القدم لم تستهويه وفضّل العمل في التمثيل، رغم رفض والده في البداية، خوفًا عليه من غدر الفن، كما كان قد صرح في لقاء سابق.

حيث قال "والدي كان يرى الفن مثل كرة القدم من الممكن أن يغدر بصاحبه وفي البداية كان يعارض دخولي مجال الفن وبعد فترة اقتنع". وتزوج هشام سليم مرتين، الأولى من السيدة ميرفت النحاس وانجب منها 3 بنات ولكن حدث الانفصال وأخذت طليقته بنتين وسافرت للخارج ومنعته من رؤيتهما. أما الزيجة الثانية فكانت من السيدة السعودية نادية الغالب، والتي لم يكن يعرفها ولكنه تعرف عليها بعد وفاة والده حيث أرسلت تعازيها له والتقيا في مصر وتم الزواج ولكن سرعان ما انفصلا بسبب مشاكل عائلية، ولكنه ظل يتحدث عن حبه لها في البرامج.

علاقة حب بدأت برسالة على الإيميل، كانت شاهدة على رحلة زواج دامت لـ16 عاما بين الفنان الراحل هشام سليم وزوجته نادية الغالب، قبل أن يغيبه الموت.