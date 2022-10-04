رولا سعد في أحدث ظهور لها على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - خطفت الفنانة اللبنانية رولا سعد انظار جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت رولا سعد بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت فستان مكشوف الصدر الذي يبرز أنوثتها، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على الماكياج الجذاب.

يذكر أن آخر أعمال رولا سعد، أغنية «لاغيني تلاقيني» حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب.

أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة، حيث اختارت رولا سعد أن تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة.

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