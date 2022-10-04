بدرية طلبة تهاجم منتقدي صورة ”منى فاروق” أمام الكعبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - نشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديد لها من أمام الكعبة، وانهالت عليها التعليقات السلبية، مما أثارت غضب الفنانة بدرية طلبة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الأجتماعي "انستجرام".

وقالت بدرية طلبة لأحد المتابعين: "اتقوا الله وادعوا الخلق للخالق، لان التنمر بيقلب بعند، الله المستعان عليكم وعلى تعليقاتكم".

وتابعت:"ممكن بردوا تقول لها ربنا يتقبل لكن اللى زيك الحقد مالي عينه، اللى خلفتك معرفتش تربيك ولا تخليك تحترم نفسك".

وقالت بدرية طلبة، خلال استضافتها في البرنامج، إنها تتمنى ارتداء الحجاب ولكن مهنة التمثيل تمنعها، خاصة أنها مازالت لا تجسد دور الأم بشكل كبير.

وأضافت بدرية طلبة فى تصريحات تليفزيونية، إنها لا ترتدي المايوه على الشاشة، خاصة أنها فى حياتها الشخصية تقوم بارتداء المايوه الشرعي.