اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. المدمرة رانيا يوسف تقذف الشباب بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانةرانيا يوسف، صورة جديدة لها, عبر خاصية الاستوي على حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث .وظهرت رانيا يوسف داخل أحد مراكز اللياقة البدنية، مرتدية تيشرت طويل من اللون الأسود ومكشوف من منطقة الأكتاف مع بنطال من نفس اللون ولكنه ضيق للغاية على جسدها أما من الناحية الجمالية قمت ربط شعرها واستخدمت القليل من المكياج،

على صعيد أخر تواصل النجمة المصرية تصوير عدد من المشاهد الخاصة بفيلم تاورت المقرر عرضه في الفترة القادمة.