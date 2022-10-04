اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم فرحت الرجالة الأحمر الملزق والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم في حفل شركة فودافون على منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير والمقسم على جسدها مع ابتسامة جذابة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة الشابة في آخر أعملها بمسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.