منة فضالي تجري عملية جراحية في ساقها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أجرت الفنانة منة فضالي، عملية جراحية في ساقها بسبب "الباديكير".

وكتبت منة عبر حسابها على فيسبوك: "من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير في ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير، هقولكم أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي".

وأضافت: "اللي عاوزة أقوله إن شغلانتنا صعبة مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، احنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك".

وتابعت منة فضالي: "بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا".

وتشارك منة فضالي في مسلسل "الونش" بطولة محمد رجب، ميمي جمال، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، ومن إخراج إسماعيل فاروق والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك الفنانة منة فضالي أيضا في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو ليلة، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد.