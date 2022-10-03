اتفرج فتاة صاروخ ساحرة الجمال خطفت قلب الفنان كاظم الساهر واعلن زواجه منها .. والمفاجئة الكبرى في جنسيتها!

الرياض - محمد الاطلسي - عزف الفنان كاظم الساهر عن الزواج لأكثر من 20 عامًا، بعد أن تزوج مرة واحدة في حياته وهو في الـ21 من عُمره، استمر زواجه من أم ولديه وسام وعمر سنوات طويلة اقتربت من الـ20 عامًا، حتى دبت خلافات بينهما انتهت بالانفصال.

واستمر القيصر كاظم الساهر، يرفض الزواج لمدة طويلة حتى ظهر في صور مسربة مع شابة تونسية جميلة في حياته تدعى سارة قيل أنها المحظوظة التي ظفرت بقلب معشوق النساء في الوطن العربي.

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وانتشرت مجدداً صورة للفنان كاظم الساهر مع الشابة التي سبق أن انتشرت صورته معها خلال تصوير الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذكر حينها أنّ الصورة تم تسربيها للضغط على الساهر لإعلان قصة الحب التي سبق أن تحدّث عنها في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، لكن القيصر الذي كعادته يحيط كل ما يتعلّق بحياته الخاصة بالسرّية، التزم الصمت ولم يعلّق على الصورة.

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