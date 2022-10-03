اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة تعرض نيللي كريم للعنف الزوجي.. لأول مرة تكشفه ووجهت نصائح للمرأة المعنفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نيللي كريم رسالة إلى كل امرأة قد تتعرض إلى العنف من زوجها، وكشفت عن حقيقة تعرضها إلى عنف زوجي، وهي من الأشياء التي شغلت بال الكثير من محبيها مؤخراً.

وجاء هذا أثناء لقاء نيللي كريم في برنامج “كلام نواعم” من خلال قناة إم بي سي 1 وهو الذي تحدثت فيه عن تعرض الزوجات إلى العنف وتجربتها الشخصية في زيجاتها الماضية، وقالت “مفيش ست معدتش بتجارب صعبة لأن وقت الخلاف وعدم التفاهم كل شخص بيطلع أوحش ما عنده، في ناس بتعديها ويعرفوا يرجعوا لبعض والحياة تستمر وفي ناس مبتقدرش”.

وكشفت عن الخطوط الحمراء التي تقوم بوضعها في حياتها قائلة “لما بتسمعي من صديقة أن حصلها حاجة بتقولي استحملت إزاي لو حصلي مش هستحمل، لما بتبقي في نفس الموقف بتستحملي مرة واتنين وتلاتة، بسبب أن بيكون لسه في حب وأن لسه عندك أمل أن الشخص يتصلح وأنه مش هيكررها تاني”.

نصيحة نيللي كريم للزوجات المعنفات

ووجها نيللي نصيحة إلى الزوجات المعنفات قائلة “من البداية ما دام العلاقة بقى فيها عدم ارتياح أنصح أن متكملش، لأن مفيش حد بيتغير”.