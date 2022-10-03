اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر فستان مي عمر البرتقال المليء بالريش.. صدمة تمنه يفتح مشروع لشاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بمشاركة جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها وهي تتواجد في باريس حالياً.

وتألقت كثيراً مي عمر بإطلالتها الجذابة العصرية، وارتدت فستان طويل وله أكمام طويلة ولونه برتقالي، وهو لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وتميز بالتصميم وأنه مزين من جميع الحواف بالريش البرتقالي المميز.

وظهرت مي بفستان بأحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، ووصل سعر تصميم الفستان 8405 يورو أي ما يقرب من 170 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة الحجم من نفس دار الأزياء، وهي لم ترتدي الكثير من الإكسسوارات والمجوهرات، وكشفت عن أناقتها وذوقها المميز.

وأما عن ناحية جمالها فهي تركت شعرها البني المموج منسدل على كتفيها، ووضعت العديد من لمسات المكياج التي ارتكزت على وضع الألوان الترابية الهادئة والبسيطة والغير تقليدية وهذا ما ظهر جمالها الطبيعي وشكلها المميز.