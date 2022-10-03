اتفرج- انت الان تتابع خبر مادلين طبر: كان نفسي أطلع رقاصة بس ماحصليش الشرف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة مادلين طبر، أنها كانت تتمنى منذ صغرها أن تصبح راقصة، ولكنها لم تنل هذا الشرف، بسبب رفض والدها لذلك.وأضافت “مادلين” خلال لقائها مع برنامج “العنيدة” الذي يعرض عبر قناة “الشمس”: “أنا كنت برقص حلو أوي ولكن كان مستحيل أرقص قدام أبويا، وعمي كان بياخدني حفلات أصحابه وبيخليني أرقص”.

وتابعت: “كان عندي حلم إني أبقى بالرينا أو راقصة في فرق فلكلورية وطبعا ده كان مستحيل، فلما اتجوزت على كبر، قولت لجوزي عايزة أحقق حلمي وأدخل مدرسة الباليه الكلاسيك ولكن رفضوني عشان كبرت، وحطوني في مدرسة الباليه مودرن”.

وعن تحقيقها حلم أن تصبح راقصة قالت: “شرف لم أنله لأن لغة الجسد شيء بديع، والاستخفاف أو التصغير من قيمة الرقص شيء غير حضاري.

مادلين طبر: هذا رأيي في المثلية الجنسية

وعن فرقة مشروع ليلى قالت: “أساءت إلى لبنان بالترويج للمثلية الجنسية، شيلي الدين على جنب، الأديان كلها ترفض المثلية الجنسية، وأنا ست متدينة جدا، لكن مع الحرية وتفهم الآخر”.

وأضافت: “هذا الآخر مانعرفش مشكلته إيه عشان يختار هذا الاختيار، وما هي الظروف التي تعرض لها، فأنا ضد قمع الحريات، لا أبرر المثلية ولكن مابحكمش ولا أدينها