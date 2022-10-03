فيلم الرعب Smile يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تصدر فيلم الرعب الجديد Smile البوكس أوفيس الأمريكي خلال عطلة الأسبوع الماضي محققا إيرادات بلغت أكثر من 22 مليون دولار خلال 3 أيام من عرضه.

وحقق فيلم Smile مجموع إيرادات عالمية بلغ حوالي 37 مليون دولار، متفوقا على غيره من الأفلام المطروحة في السينمات، ويصفه النقاد بأنه واحد من أفضل عروض الرعب المقدمة على الشاشة الكبيرة.

مازالت الفرصة متاحة أمام Smile لتحقيق مزيد من الإيرادات خلال الفترة المقبلة حتى طرح فيلم Halloween Ends في غضون أسبوعين في موسم الهالويين.

بلغت ميزانية إنتاج فيلم Smile حوالي 17 مليون دولار، وكانت شركة باراماونت متحمسة لما سيحققه في السينمات، وفاقت إيراداته حتى الآن التوقعات المسبقة.

وتدور أحداث فيلم Smile حول شيطان خفي يهاجم مرضى طبيبة نفسية ويتسبب في مقتل مرضاها بشكل صادم ومفاجيء وتبدأ في مطاردة قصته لتعرض حقيقة هذه الأحداث، وتواجه ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من الحاضر المرعب أيضا.

تبدأ وجوه الأشخاص برسم ابتسامة مرعبة قبل اتجاههم لقتل نفسهم أمام الطبيبة بطريقة وحشية بعد سيطرة الشيطان الخفي عليهم، وهو من بطولة سوسي باكون، جيسي تي أوشير، كايتلين ستيسي، كال بين، ومن إخراج وكتابة باركر فين.