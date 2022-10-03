ناهد السباعي: سعيدة باختيار فيلم 19ب لمهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة برفقة النجم سيد رجب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت علي الصورة قائلة: الحمد لله سعيدة جدًا باختيار فيلم ١٩ب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اخراج @ahmada2 إنتاج @filmclinic

يشارك الفيلم المصري "19 ب" ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

الفيلم يعرض لأول مرة عالميا، وهو كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج “فيلم كلينك”، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد.

يدور الفيلم في إطار تشويقي، حيث تتبع الأحداث قصة حارس عقار يحيا وحيدا وشبه معزول في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.