محمد رياض يتعاقد على بطولة مسلسل ”المداح 3” مع حمادة هلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - تعاقد النجم محمد رياض مؤخرًا على المشاركة في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ويواصل صناع مسلسل "المداح 3" التحضير الأولي للعمل خلال الفترة الحالية، ومن المفترض أن يعرض في رمضان 2023.

كما تعاقد محمد رياض أيضًا على المشاركة في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، ومن المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني القادم، ويشارك فيه ياسمين رئيس، شيري عادل، نور اللبنانية، عمرو عبدالجليل وآخرين.