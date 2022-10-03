اتفرج هجوم حاد على نجمة طيور النجمة لين الصعيدي بسبب ملابسها الداخلية ووضعت يدها على هذه المنطقة من جسدها

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت نجمة طيور الجنة السابقة "لين الصعيدي" صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وأحدثت ضجة واسعة بين متابعيها الذين انتقدوا في تعليقاتهم ظهورها بتلك الطريقة الجريئة حسب وصفهم.

وفي اطلالتها المثيرة للجدل ظهرت لين الصعيدي وهي ترتدي تيشرت أبيض لكنه شفاف، حيث كانت ملابسها الداخلية واضحة، وهو ما أثار حفيظة جمهورها على السوشيال ميديا.

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وعلقت "ملاك" على صور لين بقولها: "ملابسك الداخلية مبينه على كثر مو القميص شفاف، وين تريدين توصلين بهذا لبسك!؟". وأضافت ملاك في تعليق آخر"دخيل الله ضمي صدرك عيب شلون ما تخجلين من الناس وأهلك وصدرك بارز، الحياء نعمه والله".

كما علق حساب آخر يحمل إسم "نور" قائلاً: "الشسمو مبين من تحت التيشيرت ضبي حالك".

وتباينت أراء المتابعين، حيث أعتبر فريق آخر إن إطلالة لين الصعيدي طبيعية وعفوية، وبالنسبة للحجاب فهو حرية شخصية حسب قولهم.

الجدير بالذكر أن لين الصعيدي عادة تتعرض لهجوم حاد من قبل المتابعين بسبب إطلالاتها التي يصفونها بالجريئة، وتلجئ إلى إغلاق خاصية التعليقات.

من هي لين الصعيدي؟

لين الصعيدي فنانة أردنية أصلها فلسطيني، ووالدها الفنان الشهير "عمر الصعيدي". ولدت لين، في المملكة الأردنية الهاشمية في 11 نوفمبر 2005، ولمع اسمها في عالم الغناء من خلال قناة "طيور الجنة"، وحققت نجاحا كبير وأصبح اسمها معروف لدى ملايين الأطفال في الوطن العربي.

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