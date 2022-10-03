أسخن مشهد مسرب للفنانة ميرفت أمين تسبب في إدخالها دائرة الأفلام الممنوعة من العرض

الرياض - محمد الاطلسي - جمهور كبير يحظى به الثنائي السينمائي الرائع "ميرفت أمين" "ورشدي اباضة" وذلك نتيجة لتمكنهم من أداء ادوارهم بكفاء عالية، وبدون تكلف، إلا أنهم ارتكبوا خطأ كبير عندما وافقوا على المشاركة بالفيلم الشهير "أعظم طفل في العالم"، والذي اعتبره العديد نقطة سوداء في سجلهم، وخاصة الفنانة ميرفت أمين، كونها قدمت فيه أكثر المشاهد الجريئة في تاريخها، وذلك عندما خلعت كامل ملابسها في الفيلم الذي كان من انتاج عام 1973م، وتم تصويره بالكامل في لبنان، من بطولة رشدي اباضه، وهند رستم، وميرفت أمين، وعمر مرشد، وصلاح السعداني، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.

دارت أحداث الفيلم حول دكتور جامعي متزوج تهواه إبنة صديقه التي تتحلى بجمال فائق، يحاول الدكتور المقاومة والتهرب، إلى أنها في النهاية ولمساعيها بإنجاب أجمل طفل في العالم، رغم الانتقادات التي قدمت لميرفت أمين لفيلمها في نفس العام والذي انتج في العام 1972م، والتي ظهرت من خلاله وهي تتخلى عن ملابسها في مشهد جمعها مع الفنان الراحل محمود ياسين.

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أجرأ افلامها الممنوعة من العرض

ويبقى فيلم ميرفت أمين الأشهر والتي أدته مع الفنان رشدي اباضة فيلم " أعظم طفل في العالم" ووصفت بسببه واحدة من أجرأ الفنانات، بسبب تخليها عن كامل ملابسها في أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل رشدي اباضة، وهو ايضا ما جعل هذا الفيلم يصنف كاجرأ الأفلام التي انتجتها السينما العربية، ومنع بسببه من العرض بقرار من رقابة المصفاة الفنية، ورغم المنع تم تداوله على أشرطة الفيديو.

▪︎حياة الفنانة ميرفت الخاصة

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