فن ومشاهير

الفنانة حلا الترك تودع العزوبية بحفل زفاف أسطوري من هذا النجم الشهير !!.. لن تصدق من هو!!

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الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ زفاف الفنانة البحرينية حلا الترك على فنان شهير.

وأوضحت بعض الصفحات الفنية في السوشيال ميديا بأن حلا الترك تزوجت من الفنان السوري عدي أيمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشطون صوراً لحالة نشرتها حلا الترك تشير إلى ارتباطها.

من جهتها ردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.

وقالت أن أنباء زواج حلا الترك مرتبطة بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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