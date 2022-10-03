الفنانة حلا الترك تودع العزوبية بحفل زفاف أسطوري من هذا النجم الشهير !!.. لن تصدق من هو!!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ زفاف الفنانة البحرينية حلا الترك على فنان شهير.

وأوضحت بعض الصفحات الفنية في السوشيال ميديا بأن حلا الترك تزوجت من الفنان السوري عدي أيمن.

ناشطون صوراً لحالة نشرتها حلا الترك تشير إلى ارتباطها.

من جهتها ردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.

وقالت أن أنباء زواج حلا الترك مرتبطة بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر.