اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مي عمر روقت على الشباب بالبرتقالي أبو شراشيب والمفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة جمهورها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس وهي ترتدي فستان من اللون البرتقالي الطويل والمكشوف من منطقة الصدر مع ابتسام بطريقة جذابة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة، معلقة : صباحات معmaisonvalentino show.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل قلبي الصغير- انت الاجمل – ما أروعك يا جميلة