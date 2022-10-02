اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي دخلت بالتقيل على جمهورها : الأحمر الناري المفتح من كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك عبر خاصة الأستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال احتفالها بعيد ميلاد أحد الأشخاص، حيث كاب من اللون الأحمر الناري المكشوف من منطقة الصدر والبطن بشكل كبير مع ارتداء بنطال جينز ضيق وتقف متبسمة في حضن ذلك الشخص واستخدمت الكثير من المكياج مع ربط شعرها مما أثار إعجاب كافة جمهورها.

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.