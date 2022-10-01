اتفرج صورة نادرة لإبنة هشام سليم قبل تحولها إلى ذكر ستصيبك بالصدمة.. كانت جميلة بشكل لا يصدق!

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث الفنان الراحل هشام سليم في لقاء تلفزيوني سابق ابنته نورا التي تحولت إلى شاب وصار اسمه نور، وتفاعل الجمهور العربي على نحو محب ومتعاطف مع المستوى الأبوي الكبير الذي أظهره هشام سليم.

وقال هشام سليم في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تبثه قناة "القاهرة والناس"، إنه لم يستغرب رغبتها في التحول، وأضاف معللاً: "لأنها من وقت ما ولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد، وكنت دائمًا أشك في الحكاية دي".

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وفي معرض حديثه عن معاناة ابنته نورا ، قال أن ابنته قالت له ذات يوم حينما كان عمرها 18 عامًا: "أنا عايشة في جسم غير جسمي".

ورأى هشام سليم في قرار ابنته القيام بتحويل جنسها إلى ذكر أنه يعد "شجاعة وجراءة منها"، لا سيما أننا نعيش في مجتمع يرفض ذلك، حسب قوله.

الأسرة تعامل نورا على أنها ذكر وأكد هشام سليم أن أفراد العائلة صاروا يعاملون نورا على أنها شاب ذكر يدعى نور، ويساعدونه على التأقلم مع حياته كشاب، وبين أن المشكلة الحالية التي تواجهه الآن هو تغير بطاقة ابنته المتحولة في الرقم القومي.

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