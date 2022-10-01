اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تشوق الشباب بالأسود المتفوح: أوعي الدلع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في منطقة تجارية، مرتدية تيشرت من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر بطريقة كبيرة مع ارتداء بعض الاكسسورات ووقع فلتر بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وتقدم الفنانة في الفترة الأخيرة قامت خاصية التعليق على الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها أمام جمهورها منذ أزمتها الشهيرة من المخرج خالد يوسف