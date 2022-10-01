اتفرج- انت الان تتابع خبر طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال الحقيقي: الخيانة وبعت عربيتي عشانها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام محود المهدي طليق منة عرفة بالكشف من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، وهو الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم الفضائية، عن الكثير من التفاصيل والأسرار الخاصة بانفصاله مؤخراً.

وتحدث الفنان محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة أنه بعد اتهامه بالخيانة أكد على أهمية أن يتم الرد، وأشار إلى أنه أعطي لها الفرصة حتى تراجع نفسها ولكن لم يحدث، وقال المهدي إن الناس وجهت له الكثير من الاتهامات بالخيانة وأنه استغل شهرتها.

وقال المهدي إن أكثر شيء وجعه من منة أنها اتهمته بالخيانة، وأكد أنه كان يريد أن يصمت، ولكن توجد الكثير من الاستفزازات المتكررة التي خرجت لتدافع عن نفسه أمام الجميع، وقال أنا حبيبت منة جداً واستحملتها أكثر من أي حد وأشار إلى أنه صعب أرجع لمنة عرفة تاني لأني خسرت كثيراً جداً بسببها، منة دمرت حياتي وبعت العربية عشانها خدت الفلوس وطلبت الطلاق”.