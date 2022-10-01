شاهد.. خطوبة سالي عبد السلام.. طالعة زي القمر اعرفوا مين خطيبها وبيشتغل إيه

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. خطوبة سالي عبد السلام.. طالعة زي القمر اعرفوا مين خطيبها وبيشتغل إيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت صور خطوبة سالي عبد السلام وأعجب بها الكثيرين، وظهرت أثناء احتفالها بخطبتها وسط عدد كبير من أسرتها وأصدقائها المقربين، ويريد الكثيرين معرفة معلومات كثيرة عن خطيبها، وارتدت فستان باللون الأبيض.

صور خطوبة سالي عبد السلام وعمل خطيبها

وقامت سالي عبد السلام بكتابة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأعلنت خبر خطبتها قائلة “حبيتك.. و بحبك .. وهحبك على طول ❤️❤️.. وهتعرفوا هو مين و بيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله.. بس طالبة منكم دعوات كتير اوى ❤️