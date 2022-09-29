بإطلالة أنثوية.. زوجة راغب علامة تستعرض لياقتها في الجيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - نشرت جيهان علامة زوجة النجم اللبناني راغب علامة، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت زوجة راغب علامة فى الجيم بإطلالة رياضية جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أبيض مكشوف البطن وبنطال ليجن أسود مع تسريحة شعر بسيطة لإبراز جمالها ورشاقتها.

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آخر أعمال راغب علامة أغنية استمارة 6

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية استمارة 6 التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وهي من كلمات نادر عبدالله، ومن ألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

كما طرح اغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.