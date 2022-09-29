اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يرفع روب نوم مني فاروق للأعلي ويكشف عن مفاتنها بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتدية روب نوم من اللون الأسود والشفاف من منطقة الصدر الرقص والتمايل والقصير من منطقة الأرجل وحاول الهواء رفعه خلال تواجها عن متن ياخت في البحر بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلقت على الفيديو واحشتوني أوي أوي

وكعادتها قامت بإغلاق التعليق أمام جمهورها منذ أزمتها الشهيرة من المخرج خالد يوسف