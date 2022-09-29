عمر العبداللات يطلق كليب ”هوبونوبونو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات، أجدد أعماله الغنائية "هوابونوبونو"، بشكل فيديو كليب مصور، تم تصويره في القاهرة.

ويعطي عمر، جمهوره العربي جرعة بهجة مضاعفة خلال أجواء الكليب المفعمة بالألوان والإيقاعات السريعة والحركات الراقصة، في أغنية مليئة بروح الصيف الحماسية، وخفة دم أدائه الغنائي والتمثيلي

واختار النجم الأردني، تصوير العمل الجديد في مصر داخل أحد ستوديوهات القاهرة، وتعاون خلالها لأول مرة مع المخرجة المصرية هبة غندور، كما تجدد الأغنية تعاونه مع الشاعر مهدي الشيخ، بينما لحنها العبداللات بنفسه ووزعها عمر الصباغ.