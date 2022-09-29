اتفرج- انت الان تتابع خبر رسمياً.. سبب اعتذار صناع أعمل إيه لمكتبة الإسكندرية.. مشهد سبب أزمة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام صناع مسلسل أعمل إيه بتقديم اعتذار رسمي لمكتبة الإسكندرية وكل من يعملون فيها، وهي من أبرز الأشياء التي أثارت حالة من الجدل الكبير في الساعات الأخيرة الماضية، وبشكل خاص بعدما بدر منه.

وجاء من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، نشرت مكتبة الإسكندرية بيان جاء فيه ما يلي “بالإشارة البيان الصحفي الصادر من مكتبة الإسكندرية بشأن ما ورد من إساءة إلى موظفي مكتبة الإسكندرية بأحد المشاهد التمثيلية التي عُرضت خلال المسلسل الدرامي “أعمل إيه” المُذاع على قناة DMC فقد اتصل السيد عمرو الفقي؛ العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية”.

واستكمل “وذلك لتقديم كامل الاعتذار لمكتبة الإسكندرية عن الإساءة غير المقصودة التي عرضت خلال العمل الدرامي وكرر الاعتذار أيضاً لجميع العاملين بهذه المؤسسة العريقة، وأنه سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حذف هذا المقطع وعدم عرضه، كما وجه أنه سيتم تقديم مكتبة الإسكندرية بالشكل اللائق الذى يعطيها قدرها ومكانتها كمؤسسة رائدة لها وضعها المحلي والدولي”.