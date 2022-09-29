غدا .. الهضبة يحيى حفلا غنائيا في الأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا فى الأردن غدا الموافق 30 سبتمبر.

ووجه النجم الكبير عمرو دياب الشكر للاعلامي الشهير مصطفى الأغا بعد تقديمه له في حفل افتتاح ستاد لوسيل بقطر والذي أقيم أمس بالدوحة.

وكتب عمرو دياب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها : عزيزي الاعلامي الكبير مصطفى الأغا شرفت بتقديمك لي بحفل أمس في كأس سوبر لوسيل مع خالص شكري لكلماتك الغالية.

وتألق النجم الكبير عمرو دياب في حفل افتتاح ستاد لوسيل وهو الملعب الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ المقامة في قطر .