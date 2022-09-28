اتفرج – هنادي مهنا قمر 14 بالفستان الشفاف

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – هنادي مهنا قمر 14 بالفستان الشفافوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خلال تواجدها في القاصمة الفرنسية باريسوظهرت هنادي مهنا في مكان ما بأطلاله مميزة، حيث ارتدت فستان من اللون الرمادي المطرز و الشفاف من منطقة الأكتاف ، أما من الناحية الجمالية فلم تتكلف في استخدام الكثير من المكياج مع أحمر الشفاه، معلقة :الحياة جميلة حقا.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل :يا اجمل ضحكة في عالمنا – كمية الفوتوشوب الي بلصور تعمي العيون.